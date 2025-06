Il giallo dei tre aerei di Stato iraniani in Oman | smentita ipotesi di colloqui si pensa a una fuga dei vertici di Teheran

Il mistero avvolge i tre aerei di Stato iraniani arrivati a Muscat, in Oman, in un momento di crescente tensione tra Iran e Israele. Inizialmente si pensava a negoziatori in missione diplomatico, ma nuove ipotesi suggeriscono una possibile fuga dei vertici di Teheran. Tra smentite e speculazioni, cresce il dubbio su cosa si nasconda dietro questi voli sospetti, lasciando il mondo ad attendere una risposta chiara e decisa.

Tre aerei di Stato iraniani, tra cui quello del presidente Masoud Pezeshkian, sono atterrati mercoled√¨ pomeriggio a Muscat, capitale dell‚Äô Oman, nel pieno dell‚Äôescalation militare con Israele, mentre Donald Trump lanciava l‚Äôultimatum a Teheran minacciando un intervento Usa. Lo scopo dei voli, segnalati dai siti di tracciamento come Flightradar24, non √® ancora chiaro: in un primo momento √® stato ipotizzato che a bordo ci fossero negoziatori iraniani diretti a un tavolo di colloqui per il cessate il fuoco. La ricostruzione per√≤ √® stata subito smentita dal ministro degli Esteri Abbas Araqchi, che ha detto chiaramente di non aver inviato alcuna delegazione in Oman. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it ¬© Ilfattoquotidiano.it - Il giallo dei tre aerei di Stato iraniani in Oman: smentita ipotesi di colloqui, si pensa a una fuga dei vertici di Teheran

