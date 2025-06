Il genio di Giovanni Falcone il libro di Catello Maresca presentato in municipio

Un’occasione imperdibile per scoprire il lascito di uno dei più grandi eroi della lotta alla mafia, attraverso le parole di Catello Maresca. L’evento, che si svolgerà martedì 1 luglio 2025 alle 18:30 nella Sala Consiliare del Comune di Maddaloni, promette di ispirare e coinvolgere tutti i presenti. Non perdere questa opportunità di avvicinarti alla figura di Giovanni Falcone e alla sua straordinaria visione di giustizia.

Si terrà martedì 1 luglio 2025 alle 18,30, presso la Sala Consiliare del Comune di Maddaloni, in Via San Francesco d’Assisi, l’evento di presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone – Prima il Dovere” del magistrato e autore Catello Maresca, con prefazione di Alessandro Siani. La. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - "Il genio di Giovanni Falcone", il libro di Catello Maresca presentato in municipio

