‘Il Gattopardo’ ha rischiato di non essere pubblicato

Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, oggi considerato un capolavoro della letteratura mondiale, ha avuto un percorso difficile prima di raggiungere il riconoscimento che merita. Rischiando di non essere pubblicato, il romanzo ha attraversato ostacoli e dubbi, dimostrando come il talento e la determinazione possano superare ogni barriera. Eppure, la sua storia ci insegna che anche le opere pi√Ļ grandi possono affrontare sfide imprevedibili lungo il cammino verso la gloria.

'Il Gattopardo' di Giuseppe Tomasi di Lampedusa nelle tracce della maturità: "L'opera di Tomasi di Lampedusa proposta per l'analisi del testo è, come prevedibile, ''Il Gattopardo''. Si tratta del passaggio in cui si parla della visita di Angelica, fidanzata di Tancredi, alla famiglia dei principi di Salina". Eppure il romanzo, prima di diventare una pietra miliare della letteratura italiana e internazionale, ha vissuto un iter verso la pubblicazione piuttosto travagliato. La prima pubblicazione porta la data del 1958, ma già nella primavera del 1956, quando il romanzo non era ancora concluso, il cugino di Lampedusa, Lucio Piccolo, ne inviò una parte alla Mondadori per cercare di "spianare la strada".

