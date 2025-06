Il Gattopardo alla Maturità l’italianista Nigro | Una traccia per stimolare l’intelligenza

Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, capolavoro della letteratura italiana, offre un ricco spunto di riflessione per la maturità. Attraverso l’intervista al filologo e critico letterario Nigro, si esplora come l’ironia possa essere uno strumento potente per interpretare i personaggi e i temi del romanzo. Potrebbe sembrare semplice, ma dietro ogni battuta nasconde una profondità che stimola l’intelligenza e invita a una analisi più articolata.

