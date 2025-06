Il Gattopardo alla Maturità la giusta occasione per rivedere la serie sul grande romanzo

Per la Maturità 2025, il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa si rivela un’opportunità unica per rivivere le atmosfere del grande romanzo italiano. L’estratto scelto dal Ministero invita gli studenti a riflettere sulla trasformazione di epoche e società, attraverso una narrazione avvincente e ricca di significato. Kim Rossi Stuart e Saul Nanni interpretano magistralmente i personaggi, portando in vita una storia senza tempo. Un’occasione imperdibile per approfondire un capolavoro destinato a lasciare il segno.

In occasione della Maturità 2025, il Ministero ha scelto un estratto de Il Gattopardo, il capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, come testo per la prima prova. Questo romanzo, che esplora la transizione tra due epoche storiche, è un tesoro della letteratura italiana, capace di offrire una visione profonda della Storia attraverso una narrazione intensa e dettagliata. Kim Rossi Stuart e Saul Nanni: il principe di Salina e Tancredi nella serie Tv (Foto: Netflix ©) L'episodio scelto per l'esame riguarda l'incontro tra Angelica e la famiglia del principe di Salina. Questa scena, già famosa nel film di Luchino Visconti, viene ripresa nella nuova serie prodotta da Netflix, Il Gattopardo.

