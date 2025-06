Il futuro dell’ex Dell’Orto Il sindaco avvisa la proprietà | No a troppi appartamenti

L’ex Carburatori Dell’Orto sta vivendo una svolta importante: dopo la demolizione di una sezione pericolante, si apre un nuovo capitolo sulla riqualificazione dell’area. Il sindaco Alberto Rossi mette in chiaro: il futuro non può essere sfocato da troppi appartamenti. Mentre si attende il progetto definitivo, l’attenzione rimane alta per garantire uno sviluppo equilibrato che rispetti il cuore storico e sociale della comunità.

Qualcosa si muove all’ex Carburatori Dell’Orto: la parte più pericolante della struttura è stata demolita. Ora c’è il secondo problema da affrontare: la riqualificazione dell’area. In attesa di capire quale sarà il progetto effettivo, il sindaco Alberto Rossi avvisa la proprietà: no un numero eccessivo di appartamenti. Nei giorni scorsi, intanto, è stato compiuto il primo passo, quello della demolizione di una parte dell’azienda. Nessuno nelle scorse settimane lo avrebbe mai pronosticato. L’ex Carburatori Dell’Orto, storica azienda (situata tra corso Matteotti e via Cavour) che negli anni ha contribuito non solo a dare lavoro a tante persone ma anche a diffondere il nome di Seregno a livello internazionale, col tempo si era trasformata in un grave problema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il futuro dell’ex Dell’Orto. Il sindaco avvisa la proprietà: "No a troppi appartamenti"

