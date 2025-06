Il futuro dell' aeroporto la Uil | Forlì esempio virtuoso di rilancio Ma il progetto ' Go to fly' sotto le aspettative

L'aeroporto Ridolfi di Forlì rappresenta un esempio virtuoso di rilancio, ma il progetto "Go to Fly" non ha ancora raggiunto le aspettative. È essenziale che Forlì, insieme alla Regione e alle autorità locali, collaborino per individuare soluzioni concrete, sostenibili e coerenti con le reali potenzialità dell’aeroporto. Solo attraverso un impegno condiviso si potranno offrire risposte adeguate al territorio e ai lavoratori, garantendo un futuro più prospero e dinamico.

