Il futuro dell’Ac Prato Salta la trattativa I volenterosi ritirano l’offerta per l’acquisto

Il futuro dell’AC Prato sembra improvvisamente incerto, con la trattativa che si è conclusa senza accordo e i volontari che ritirano l’offerta. Dopo un acceso confronto, le speranze di un rilancio sembrano svanire, lasciando la città in attesa di nuove prospettive. La vicenda, ricca di tensione e di mistero, mette in discussione il destino di una squadra amata. Ma cosa riserverà il domani? Solo il tempo potrà svelarlo.

Ognuno ha le sue ragioni, la verità non si saprà mai fino in fondo. L’unica certezza è che la trattativa, che aveva trovato in città un moto di spinta considerevole, per la vendita dell’Ac Prato è saltata. Ufficialmente, con tanto di Pec che ringrazia e dice arrivederci. Non è andato a dama il dialogo tra il gruppo dei cosiddetti " volenterosi pratesi " e il presidente e proprietario della società laniera, Stefano Commini. Ieri il banco è saltato e il tavolo che era stato apparecchiato è rimasto senza padroni di casa e ospiti. Niente da fare. Non c’è un punto di incontro, non c’è un compromesso da far lievitare, non c’è diplomazia che riesce a far cambiare l’epilogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it