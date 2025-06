Il forfait all' ultimo e le preoccupazioni per la salute | cresce l' ansia per Kate Middleton

L’assenza di Kate Middleton all’evento di Ascot ha alimentato le preoccupazioni sulla sua salute, facendo crescere l’ansia tra i sudditi. La principessa del Galles, solitamente presente, ha deciso di rinunciare alla partecipazione, lasciando il marito e la famiglia reale a rappresentare un momento storico. Cosa ci riserverà questa scelta? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti sulla situazione di Kate e i retroscena più esclusivi.

La principessa del Galles ha rinunciato a partecipare allo storico evento ippico di Ascot, dove suo marito è apparso da solo insieme al re e alla regina.

Kate Middleton, forfait (a sorpresa) al Royal Ascot: cresce l’apprensione per la malattia. Come sta la principessa - La principessa del Galles ha rinunciato all’ultimo momento alla partecipazione al Royal Ascot, uno degli eventi più iconici e attesi della stagione ... Lo riporta msn.com

Il forfait all'ultimo e le preoccupazioni per la salute: cresce l'ansia per Kate Middleton - Lo scorso anno, a marzo, Catherine aveva reso noto di essere in cura contro un tumore ma quei momenti di preoccupazione sembravano essre ... Da ilgiornale.it