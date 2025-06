Il Flip torna a Pomigliano d'Arco | dal 26 al 29 giugno il Festival della letteratura indipendente

Sei un appassionato di libri e desideri scoprire nuove voci dell’editoria indipendente? Dal 26 al 29 giugno, il Flip torna a Pomigliano d’Arco nel suggestivo parco Giovanni Paolo II, trasformando la città in un palcoscenico di incontri, letture e presentazioni. Un appuntamento imperdibile per chi crede nella forza della letteratura indipendente e vuole vivere l’emozione di quattro giorni all’insegna della cultura. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli!

Nel parco Giovanni Paolo II il Festival della letteratura indipendente di Pomigliano d'Arco: quattro giorni di incontri, letture e presentazioni per chi ama i libri e sostiene l'editoria indipendente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: indipendente - pomigliano - arco - festival

FLiP – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco: il programma dell'edizione 2025 - Il FLiP – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco torna nel 2025 con un’edizione rivoluzionaria, più lunga e inaspettatamente estiva! Dal 26 al 29 giugno, la città si trasformerà in un palcoscenico vibrante di autori, letture e incontri esclusivi, segnando un nuovo capitolo nel panorama culturale locale.

https://magazinepragma.com/libri/flip-2025-il-programma/ Flip - Festival della Letteratura Indipendente Pomigliano d'Arco Wojtek Libreria Una banda di cefali Mio nonno è Michelangelo Vai su Facebook

FLIP – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco: programma e ospiti; FLiP – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco: il programma dell'edizione 2025; FLIP – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco: dal 30 agosto al 1° settembre la quarta edizione.

Il Flip torna a Pomigliano d’Arco: dal 26 al 29 giugno il Festival della letteratura indipendente - Nel parco Giovanni Paolo II il Festival della letteratura indipendente di Pomigliano d'Arco: quattro giorni di incontri, letture e presentazioni per chi ... Si legge su fanpage.it

FLiP – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco: il programma dell'edizione 2025 - Dal 26 al 29 giugno 2025, il FLiP – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco torna con un’edizione innovativa: per la prima volta, infatti, il festival si svolgerà a fine giugno e ... Come scrive napolitoday.it