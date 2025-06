Il fioretto azzurro oro agli Europei | le azzurre con in squadra Alice Volpi piegano all' overtime la Francia

una combattuta finale all’ultimo stocco, dimostrando ancora una volta la grande tradizione e il talento delle nostre fiorettiste. Con passione e determinazione, le azzurre hanno scritto una nuova pagina di storia sportiva, regalando un emozionante trionfo che resterà impresso nel cuore degli appassionati. L’Italia si conferma regina del fioretto europeo, portando a casa un meritatissimo oro che celebra dedizione e spirito di squadra.

Le fiorettiste Alice Volpi (delle Fiamme Oro che si allena a Jesi), Arianna Errigo, Anna Cristino e Martina Batini battono in finale la Francia e regalano all’Italia la medaglia d’oro ai campionati Europei di Genova. Il Dream Team del fioretto femminile italiano si laurea campione d’Europa, dopo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Il fioretto azzurro oro agli Europei: le azzurre con in squadra Alice Volpi piegano all'overtime la Francia

