Il filosofo Pievani spiega il senso del suo brano scelto per i temi della maturità 2025 | È un passo difficile

Il filosofo Telmo Pievani ci guida tra i temi più profondi della sua opera, spiegando il significato nascosto nel brano "Un quarto d'ora (geologica) di celebrità". In un mondo in rapida evoluzione, la maturità rappresenta il primo passo verso il cambiamento. Scopriamo insieme come la filosofia può ispirare i giovani a essere protagonisti del domani, perché “i ragazzi si stanno preparando a cambiare le cose”.

Abbiamo intervistato il filosofo Telmo Pievani, autore del brano "Un quarto d'ora (geologica) di celebrità", scelto per una delle tracce della prima prova della Maturità 2025: "I ragazzi si stanno preparando a cambiare le cose". 🔗 Leggi su Fanpage.it

