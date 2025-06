Il film racconta la nascita di Nebraska l’album più crudo del Boss A interpretarlo c' è Jeremy Allen White

Il film "Springsteen: Liberami dal Nulla" ci trasporta nel cuore della genesi di Nebraska, l'album più intimo di Bruce Springsteen. Un viaggio tra ombre e confessioni, dove suoni di chitarra e voci svelano un mondo di emozioni pure e crudi racconti. Diretto da Scott Cooper e in uscita il 23 ottobre 2025, promette di catturare l'essenza di un capolavoro che ha segnato la storia musicale. La sua uscita è un appuntamento da non perdere.

C ’è un suono che resta addosso, come polvere d’autunno: quello di una chitarra registrata nella penombra e una voce che sembra più confessione che canzone. È questo lo spirito del trailer ufficiale di Springsteen: Liberami dal Nulla, il film 20th Century Studios diretto da Scott Cooper e in uscita nelle sale italiane il 23 ottobre 2025. Il racconto si concentra sulla creazione di Nebraska, album solitario e disarmato di Bruce Springsteen, registrato in casa con un semplice quattro piste. Un’opera sul confine tra arte e abisso, ora raccontata al cinema. Film biografici: nuovi biopic, musicali, personaggi, attori. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il film racconta la nascita di "Nebraska", l’album più crudo del Boss. A interpretarlo c'è Jeremy Allen White

