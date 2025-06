Il figlio di Telmo Pievani trova il padre tra le tracce alla Maturità la reazione del filosofo | Speriamo che non mi scelga

Tra le tracce della maturità, il figlio di Telmo Pievani ha trovato il padre tra le parole, lasciando i maturandi con un pensiero profondo sull’impatto ambientale. La reazione del filosofo, tra speranza e ironia, apre uno spiraglio sulla connessione tra vita personale e grandi temi globali, ricordandoci come anche una riflessione accademica possa toccare corde intime e universali. Ma cosa succederà quando Pievani dovrà giudicare?

«Tra i banchi oggi c’è anche mio figlio, speriamo non mi scelga». A dirlo è il filosofo e saggista Telmo Pievani, apparso tra le tracce della prima prova di maturità. Il testo «Un quarto d’era (geologica) di celebrità» pubblicato sulla rivista trimestrale Sotto il Vulcano è una delle tre proposte della Tipologia B – testo argomentativo e riflette sull’impatto ambientale della nostra civiltà e sulla cementificazione del territorio. Tra il mezzo milione di studenti che stanno svolgendo l’esame, c’è anche suo figlio.«Credo che opterà per il tema di attualità, ma sarei molto curioso di leggere gli scritti degli altri ragazzi: spero che qualcuno me li mandi», dice a Giulia D’Aleo de la Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online

