Il favoloso mondo di Giulia Un’azienda agricola a 32 anni | La campagna non tradisce E noi donne siamo sempre più

Nel cuore della Bassa Lodigiana, un luogo che non tradisce mai le sue radici e la sua bellezza autentica, si trova il mondo incantato di Giulia. A soli 32 anni, questa giovane imprenditrice agricola incarna il sorriso e la forza delle donne che custodiscono e fanno prosperare la campagna, mantenendo viva una tradizione secolare. Entrate nel suo mondo e lasciatevi conquistare dalla sua passione: la campagna della Bassa Lodigiana, un tesoro inimitabile che continua a sorprendere e a promettere meraviglie.

Inimitabile, la campagna della Bassa Lodigiana. Non assomiglia a nessun'altra. Uguale a se stessa in ogni parte e quietamente felice. "Allarga il cuore – scrivevano illustri reporter più di sessant'anni fa – e mantiene tutte le sue promesse, per chi sappia penetrarne i segreti". Tuttora. Basta recarsi a Borgo San Giovanni e conoscere la trentaduenne Giulia Baronchelli. Esponente della quinta generazione? "Sì, il mio trisavolo era sceso nel 1891 da Nasolino (Valseriana), a fare il casaro. Poi bisnonno, nonno, papà . ad alternarsi, sempre i nomi Giovanni e Giuseppe. Rimasta legata alla terra, oggi, sono io.