Il Fatto trasforma il nostro scoop sulla Salis indagata in dossieraggio

Il nostro scoop sulla salis indagata si trasforma in un dossieraggio, sollevando dubbi sulla provenienza delle informazioni. Ex assessore e capo della polizia locale di Genova sono ora sotto inchiesta per rivelazione, ma il nostro articolo si basava su fonti attendibili e indipendenti. Continua a leggere per scoprire i dettagli e le implicazioni di questa intricata vicenda che scuote la cittĂ .

Ex assessore e capo della polizia locale di Genova sotto inchiesta per rivelazione. Ma il nostro articolo si basava su altre fonti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il «Fatto» trasforma il nostro scoop sulla Salis indagata in «dossieraggio»

