Il dramma di Libera alla Consulta | Sono paralizzata voglio l’eutanasia

Il dramma di Libera, una donna toscana di 55 anni, mette in luce una questione cruciale: il diritto alla libertà di scelta sulla propria vita. Paralizzata da una sclerosi multipla progressiva e sostenuta da trattamenti vitali, desidera poter decidere di porre fine alle sue sofferenze attraverso l'eutanasia. La sua lotta rappresenta un appello urgente a riflettere sui limiti delle leggi attuali e sulle reali possibilità di autodeterminazione.

Libera, nome di fantasia scelto da una donna toscana di 55 anni, vorrebbe essere davvero libera. Di decidere della sua vita. Di poter mettere fine alle sue sofferenze. Paralizzata a causa di una forma di sclerosi multipla progressiva, e mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, vorrebbe accedere al suicidio assistito, ma date le sue condizioni non è in grado di autosomministrarsi il farmaco letale. Ha inoltre rifiutato la sedazione profonda perché vuole essere lucida e cosciente fino alla fine. Libera ha bisogno di un aiuto esterno e quindi il suo caso rientra nell’eutanasia. Per questo, assistita dai suoi legali, coordinati da Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, ha presentato un ricorso d’urgenza al tribunale di Firenze, con cui chiede che il suo medico di fiducia possa somministrarle il farmaco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net