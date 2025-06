Il dramma di Deulofeu | La mia è più una disabilità che un infortunio Non so se potrò tornare a giocare

Il calvario di Gerard Deulofeu, tra dolore e speranze, rivela un percorso difficile segnato da una disabilità più che da un semplice infortunio. Con il cuore ancora appassionato e la determinazione di sempre, l’attaccante spagnolo affronta un’incertezza che tiene col fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. La sua lotta personale ci ricorda quanto sia fragile e preziosa la carriera di un calciatore. Riuscirà Deulofeu a ritrovare la strada del campo?

Il lungo calvario di Gerard Deulofeu: `La mia è più una disabilità che un infortunio. Non so se potrò tornare a giocare`. L`attaccante spagnolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

