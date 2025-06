Il Donizetti Opera incontra il coro pop-up Hardcoro

Un grande evento di musica, cultura e spettacolo. Il Donizetti Opera si unisce al coro pop-up Hardcoro.Bergamo per creare un’esperienza corale indimenticabile nella sala grande, con visite guidate gratuite, il nuovo cocktail dedicato, e promozioni esclusive per il Festival 2025. Un’occasione unica per vivere l’arte in città e celebrare la Festa della Musica in modo coinvolgente e partecipato. Non mancate!

Bergamo. Un'esperienza corale unica nella sala grande, visite guidate gratuite del Teatro Donizetti, il nuovo cocktail dedicato al Donizetti Opera  e promozioni speciali per assicurarsi fin da subito i biglietti del festival 2025: sono tutte le iniziative che la Fondazione Teatro Donizetti mette in campo per celebrare il prossimo  21 giugno la Festa della Musica, aprendo le porte del teatro alla cittĂ e coinvolgendo tutti e tutte in una grande novitĂ per Bergamo. Si parte la sera alle 19.00 con Ti presento il Donizetti,  la visita guidata  alla scoperta del Teatro a cura di Clelia Epis. La storia del monumento, le curiositĂ , i capolavori delle sale storiche e la meraviglia della sala teatrale saranno svelati al pubblico, che può prenotare gratuitamente  la propria visita a scelta tra due turni, il primo alle 19 e il secondo alle 19.

