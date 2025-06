Il discorso di monsignor Panzetta | Abbraccio la città come pellegrino il rodaggio è finito

Il discorso di Monsignor Panzetta abbraccia Lecce come un pellegrino, segnando la fine di un rodaggio e l'inizio di una nuova stagione. Con parole di gratitudine, il nuovo arcivescovo metropolita ha rivolto il suo primo messaggio alla comunità , promettendo guida, speranza e rinnovamento. È un momento di grande entusiasmo e rinnovata fiducia: insieme, si apre un capitolo di rinnovata spiritualità e impegno per tutta la città .

