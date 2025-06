Il discorso di Chivu all'Inter beccato dalle telecamere | Prima o poi cagate ne faranno!

Il nuovo allenatore dell'Inter si fa subito notare: durante il Mondiale per Club, il suo discorso energico cattura l’attenzione delle telecamere. Con parole dirette e cariche di motivazione, ha saputo infondere grinta al team in un momento cruciale. Un esempio di leadership autentica che potrebbe segnare una svolta per i nerazzurri. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa strategia vincente.

Il neo allenatore ha approfittato di un cooling break durante l'incontro col Monterrey al Mondiale per Club: riuniti i calciatori intorno a sé, li ha incitati senza fare troppi giri di parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: discorso - chivu - inter - beccato

- è ’ “Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con il Club nerazzurro” #tuttosport #inter #chivu Vai su Facebook

Il discorso di Chivu all’Inter beccato dalle telecamere: “Prima o poi cagate ne faranno!”; Ecco la nuova regola del calcio degli 8 secondi: applicata per la prima volta al Mondiale per Club; Telecronisti DAZN flirtano in diretta al Mondiale per Club: Mi piace quello che dici, Sì tesoro.

Il discorso di Chivu all’Inter beccato dalle telecamere: “Prima o poi cagate ne faranno!” - Il neo allenatore ha approfittato di un cooling break durante l'incontro col Monterrey al Mondiale per Club: riuniti i calciatori intorno a sé, li ha ... fanpage.it scrive

Chivu, che carica alla squadra! Il discorso in campo: "Prima o poi faranno c....e..." - Cristian Chivu si è seduto per la prima volta sulla panchina dell'Inter in occasione del match contro il Monterrey, valido per la prima giornata del proprio raggruppamento nel Mondiale per Club. Secondo msn.com