Il delirio dell?ex marito di Gentiana | L?ho uccisa per liberare i miei figli Davanti al Gip definisce la vittima una creatura mostruosa

In un contesto di dolore e giustizia, il delirio di Don Dellex, marito di Gentiana, si trasforma in una dichiarazione sconvolgente. Definendo la vittima una “creatura mostruosa”, tenta di giustificare un atto estremo: l’uccisione per proteggere i propri figli e liberarli da un male invisibile. Ma cosa c’è davvero dietro questa vicenda? La verità si cela tra rabbia, sofferenza e le ombre di un dramma familiare che ancora lascia molti interrogativi irrisolti.

MACERATA «Adesso che quel mostro è morto non ci sono malattie per i miei figli, ora loro sono liberi. Io non ho fatto questo omicidio per altre ragioni, non ho mai preso neanche una. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Il delirio dell?ex marito di Gentiana: «L?ho uccisa per liberare i miei figli». Davanti al Gip definisce la vittima «una creatura mostruosa»

In questa notizia si parla di: figli - miei - delirio - marito

Andrea Bocelli: «Con Pavarotti ci fu una lite pazzesca, ci incontrammo a Pesaro. I miei figli non sono dei raccomandati. Mia moglie Veronica? Non mi lascia mai da solo» - Andrea Bocelli, celebre tenore, ricorda un episodio di tensione con Pavarotti a Pesaro. Sottolinea con orgoglio che i suoi figli non sono raccomandati e che la moglie Veronica è sempre al suo fianco.

"Giulia e Pietro sono i miei figli, io non voglio adottarli e nessuno può costringermi a farlo. Nemmeno il governo, nemmeno se mette a rischio la nostra gioiosa stabilità " Vai su Facebook

Il delirio dell’ex marito di Gentiana: «L’ho uccisa per liberare i miei figli». Davanti al Gip definisce la vi; Affari Tuoi, Roberta snobba un assegno da capogiro e piange. Social in delirio: Il marito in rianimazione; Susy Fuccillo mamma per la terza volta, l'ex volto di Amici: Stiamo bene, il nome scelto per la figlia.

Il delirio dell’ex marito di Gentiana: «L’ho uccisa per liberare i miei figli». Davanti al Gip definisce la vittima «una creatura mostruosa» - MACERATA «Adesso che quel mostro è morto non ci sono malattie per i miei figli, ora loro sono liberi. Riporta corriereadriatico.it

Mamma di 5 figli e un debito di 252mila euro accumulato dal marito, il Tribunale ne condona 243mila: «Libera grazie alla Legge salva suicidi» - Mio marito aveva preso in gestione un ristorante intestandomi tutto, mi sono fidata ma ho sbagliato. Come scrive ilgazzettino.it