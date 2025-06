Il debito dell’Inter saldato dalla Bank of America

America nel salvataggio dell’Inter evidenzia come il mondo finanziario possa fare la differenza anche nel calcio. Con il rimborso anticipato del bond da oltre 400 milioni di euro, il club milanese si prepara a scrivere un nuovo capitolo di stabilità e crescita. Un’operazione strategica che dimostra come partnership finanziarie di alto livello siano fondamentali per il futuro dei grandi club. Il ruolo cruciale di Bank of America nel processo sottolinea la forza delle alleanze tra sport e finanza.

Nei giorni scorsi, l’Inter ha annunciato il rimborso anticipato del bond da circa 412 milioni di euro, in scadenza il 9 febbraio 2027. Un passo decisivo per il proseguo della tradizione calcistica del club; secondo indiscrezioni, a supporto dell’operazione sarebbe scesa in campo Bank of America, una delle principali banche d’investimento a livello globale, incaricata di esplorare tutte le opzioni disponibili. Il ruolo cruciale di Bank of America. Bank of America può vantare una consolidata esperienza in questo ambito: ha seguito operazioni simili con club come Milan e Real Madrid, oltre ad aver svolto un ruolo chiave nella cessione del Milan da Elliott a RedBird Capital Partners. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il debito dell’Inter saldato dalla Bank of America

In questa notizia si parla di: bank - america - inter - debito

Oaktree Inter, il fondo al lavoro per rifinanziare il debito: entra in scena Bank of America! L’obiettivo, le cifre e le ultime sulla cessione - Il mondo del calcio e degli investimenti si intreccia ancora di più: Oaktree Inter, il fondo di private equity, si mobilita per ristrutturare il debito della storica società nerazzurra, affidandosi a Bank of America.

Inter, Oaktree si affida a Bank of America per rifinanziare il debito Oaktree deve rifinanziare il bond in scadenza nel febbraio del 2027 e si è affidata a Bank of America Geniale, fantasiosa mossa degli americani che per tenere in piedi una società fallita si sporc Vai su Facebook

Oaktree è pronto a rifinanziare l'Inter, Bank of America è al lavoro. L'operazione serve ad avere migliore struttura finanziaria e costo del debito. Propedeutica a futura cessione del club. L'asticella del prezzo è però elevata: tra le 2 e 3 volte il fatturato. @carl Vai su X

L’Inter scende in campo con Bank of America per rifinanziare il debito; L’Inter sceglie Bank of America per rifinanziare il debito da 400 milioni di euro; Inter, Oaktree si affida a Bank of America per rifinanziare il debito.

Inter, Oaktree si affida a Bank of America per rifinanziare il debito - Il fondo americano Oaktree, proprietario dell’Inter, sta lavorando per rifinanziare il debito della società nerazzurra. Riporta msn.com

L’Inter scende in campo con Bank of America per rifinanziare il debito - La banca statunitense incaricata da Oaktree per valutare tutte le opzioni per rifinanziare i 400 milioni di euro di bond high yield ... Lo riporta ilsole24ore.com