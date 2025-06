Il creatore di Kill la Kill porta in streaming la sua versione di Batman Ninja

Svelate le novità più emozionanti dell'estate! Uno dei geni dietro Kill la Kill, Kazuki Nakashima, porta in streaming il suo attesissimo sequel di Batman Ninja, promettendo azione senza limiti e un'ambientazione sorprendente. Il 3 luglio su HBO Max, preparatevi a immergervi in un Giappone alternativo dove Batman affronta la Yakuza League in una battaglia epica. Non perdete questa avventura unica nel suo genere!

Uno dei creatori e sceneggiatore principale della serie anime d'azione di successo, Kill la Kill, è anche lo sceneggiatore di uno dei sequel anime più attesi dell'anno, ora in procinto di debuttare in streaming. Il sequel dell'iconico Batman Ninja, scritto da Kazuki Nakashima, si prepara a debuttare in streaming su HBO Max il 3 luglio. Batman Ninja vs. Yakuza League prosegue la folle avventura del Cavaliere Oscuro in un Giappone alternativo, stravolto da viaggi temporali e minacce criminali. Il film ha già raccolto consensi e si candida a nuova hit estiva dell'animazione. Batman Ninja vs. Yakuza League: il sequel dal creatore di Kill la Kill Quando Kazuki Nakashima - la mente dietro KILL la KILL - firma una sceneggiatura, ci si può aspettare qualsiasi cosa, ma mai qualcosa di convenzionale.

In questa notizia si parla di: kill - batman - ninja - streaming

