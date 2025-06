Il corteo anti riarmo spacca il Pd Schlein segue Conte ma i riformisti dem vanno all' attacco

Il corteo anti-riarmo di Roma si presenta come un vero e proprio richiamo della foresta politica, dove Giuseppe Conte si fa ascoltare e i riformisti del PD non esitano a rispondere presente. Una manifestazione che supera le consuete appartenenze, abbracciando temi caldi come guerra, autoritarismo e genocidio. Sabato 21 giugno, Piazza Ostiense si trasformerà in un palcoscenico di protesta che potrebbe segnare una svolta nel panorama politico italiano, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Come il richiamo della foresta. In pratica, se Giuseppe Conte chiama, il Pd docilmente segue. O comunque manda una delegazione: «Ci siamo anche noi». Stavolta, per una manifestazione ancora più tosta, "No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo", l'appuntamento è per sabato 21 giugno a Roma, partenza da piazzale Ostiense. Un corteo oltranzista che va ben oltre le posizioni del Partito Socialista Europeo, sfiorando la messa in discussione della Nato. Un tuffo nel passato che cancella la famosa intervista di Enrico Berlinguer sull'ombrello protettivo. Il prossimo corteo riassume tutte le più recenti fobie del campo largo: il riarmo europeo, Israele, gli Stati Uniti, Gaza e l'Iran come «Paese vittima di un attacco unilaterale».

La conferma da fonti dem: "Esponenti del #Pd saranno in piazza sabato a #Roma nella manifestazione contro il riarmo", un corteo de facto contro #Israele. Non ci sarà #EllySchlein: la segretaria è ad #Amsterdam con #Verdi e socialisti

