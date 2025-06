Il corso per costruire bombe e il piano per colpire l' Occidente | arrestato ragazzo di 20 anni

Un ragazzo di soli 20 anni, residente a Perugia, è stato arrestato con accuse gravissime: avrebbe partecipato a un corso per costruire bombe e ideato un piano per colpire l'Occidente, dimostrando un coinvolgimento organico in un'organizzazione terroristica dello Stato Islamico. Nonostante la giovane età, le indagini rivelano un’attitudine all’estremismo che inquieta l’intera comunità. La minaccia è reale e richiede il massimo impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti.

Nonostante la giovane età farebbe "organicamente" parte di un'organizzazione terroristica dello Stato islamico, si sarebbe addestrato alla costruzione di bombe artigianali e sarebbe stato disposibile ad attaccare l'Occidente. Con queste accuse un ventenne marocchino, residente a Perugia, è stato. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il "corso" per costruire bombe e il piano per colpire l'Occidente: arrestato ragazzo di 20 anni

In questa notizia si parla di: bombe - occidente - corso - costruire

Gli ultimi aggiornamenti e i rischi per l'Occidente Vai su Facebook

Il corso per costruire bombe e il piano per colpire l'Occidente: arrestato ragazzo di 20 anni; Storia del programma nucleare dell'Iran, dall'alleanza con gli Stati Uniti alla bomba atomica; Zelensky critica l'Occidente: nessuna reazione alle truppe nordocoreane in Russia - Sale a 3 morti il bilancio dell'attacco russo a un condominio di Kharkiv.

Terrorismo, on line le guide degli estremisti: manuali con le istruzioni per costruire bombe - incoraggiano i “lupi solitari” a colpire l'Occidente: con estrema minuzia di dettagli vengono date le istruzioni su come costruire bombe e su come poter rimanere anonimi durante l'utilizzo di ... Lo riporta ilmattino.it

L’Iran a un passo dall’atomica. In un mese può costruire tre bombe, i piani dell’Occidente per impedirlo - Così avanzato che con le scorte di uranio 235 arricchito al 60%, gli Stranamore della Repubblica islamica potrebbero produrre almeno tre bombe atomiche sui 20 chilotoni, quindi di potenza ... quotidiano.net scrive