Il Corriere i bambini in treno e la narrazione acchiappa visualizzazioni

Nel mondo dell’informazione e dei social media, storie che coinvolgono bambini sui treni o narrazioni virali catturano l’attenzione di milioni. Tim Pool, giornalista e commentatore, ci insegna che la celebrità si misura più nei frammenti condivisi che nella fama autentica. Ma cosa ha detto di così importante? Ve lo svelerò subito, dopo aver parlato con il direttore del Corriere, Luciano Fontana.

Tim Pool è un trentanovenne che non avevo mai sentito nominare, il che non vuol dire granché nell'epoca in cui non esiste la fama ma solo frammenti di celebrità con l'illusione dell'universalità. Qualche settimana fa è andato al podcast di Bill Maher, e ha detto una cosa che ci è utile per capire Matilde Daverio, ma cos'ha detto ve lo dico dopo, perché prima devo parlare col direttore del Corriere. Luciano Fontana, io ti capisco. Io capisco il tentativo di sistematizzare il caso Elkann-Lanzichenecchi, che ha reso Repubblica rilevante per qualche giorno due estati fa. È una grande tradizione dei media: c'è un successo, e tutti provano a rifarlo.

