Il corpo film | trama cast e location su prime video

Avvolgente, che tiene lo spettatore col fiato sospeso dalla prima all’ultima scena. Un thriller psicologico che unisce suspense, mistero e emozioni intense, offrendo uno sguardo nuovo sul nostro cinema. Con un cast di talento e location suggestive, Il Corpo invita a riflettere sui confini tra realtà e apparenza. Scopri tutti i dettagli, dalla trama alle curiosità sulla produzione e le riprese, e lasciati catturare da questa avvincente pellicola italiana.

Il cinema italiano si arricchisce di un nuovo thriller psicologico che, attraverso una trama avvincente e ricca di colpi di scena, esplora il mistero della scomparsa di un cadavere dall’obitorio. Il film Il Corpo, diretto da Vincenzo Alfieri, rappresenta il remake nazionale dell’opera spagnola El cuerpo del 2012. Disponibile sulla piattaforma di streaming Prime Video, questa produzione italiana del 2024 si distingue per la sua atmosfera cupa e le sue complesse dinamiche narrative. La durata complessiva è di circa 116 minuti, durante i quali lo spettatore viene condotto in un intricato percorso tra segreti, menzogne e verità nascoste. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il corpo film: trama, cast e location su prime video

