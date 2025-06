Il Consiglio comunale ha un nuovo presidente | eletto il ' decano' Daniele Perini Il vice è ancora Ancisi

Il consiglio comunale di Ravenna si affaccia a una nuova fase con due decani della politica locale al vertice: Daniele Perini come presidente e ancora Ancisi come vice. La loro elezione, avvenuta con un largo sostegno, segna un momento importante di continuità e rinnovamento. Poco dopo le 15.40 di mercoledì, si è aperta ufficialmente la prima seduta del nuovo mandato, promettendo un impegno rinnovato per la città .

Due 'decani' della politica ravennate al vertice del Consiglio comunale. Due nomi che erano nell'aria da qualche giorno e che il voto palese ha confermato con ampia maggioranza, seppur senza l'unanimità . Poco dopo le 15.40 di mercoledì si è aperta con il canonico appello la prima seduta del nuovo.

