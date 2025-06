Il consiglio comunale di Catania condanna gli atti vandalici nella sede Arcigay

Il consiglio comunale di Catania ha dimostrato ancora una volta il suo impegno per i diritti civili approvando all’unanimità la mozione di condanna agli atti vandalici contro l’Arcigay. Un gesto che rafforza il senso di comunità e rispetto, grazie anche all’iniziativa del consigliere Caserta. Questo atto di solidarietà rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti e della tolleranza nella nostra città.

"Accogliamo con soddisfazione l’approvazione all’unanimità, da parte del consiglio comunale di Catania, della mozione di condanna per gli atti vandalici che hanno colpito la nostra sede nella notte tra il 10 e l’11 marzo. Un ringraziamento va al consigliere Caserta, promotore dell’iniziativa, che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Il consiglio comunale di Catania condanna gli atti vandalici nella sede Arcigay

