Il concerto Giovanni Colamedici a Saccacci fa fiorire i giovani

Il 22 giugno, Saccacci si trasformerà in un palcoscenico magico per giovani talenti e appassionati di musica. La nuova edizione del concerto Giovanni Colamedici, intitolata "Fioriture", promette emozioni intense e un’energia contagiosa. Grazie ai maestri Enrico Mazzoni e Alberto Poli, il duo de Le metamorfosi musicali, questa manifestazione diventa un’occasione unica per scoprire e far fiorire i giovani talenti musicali italiani. Non perdere l’opportunità di vivere questa esperienza straordinaria!

Il 22 giugno a Saccacci (Civita Castellana) è in programma la nuova edizione del concerto Giovanni Colamedici, intitolata "Fioriture". Le radici dell'evento sono rappresentate dai maestri Enrico Mazzoni e Alberto Poli, il duo de Le metamorfosi musicali, direttori artistici della manifestazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Il concerto Giovanni Colamedici a Saccacci fa "fiorire" i giovani

In questa notizia si parla di: concerto - giovanni - colamedici - saccacci

Concerto Gospel alla chiesa di San Giovanni - Vivi un'esperienza unica alla Chiesa di San Giovanni! Venerdì 16 maggio, il RCC Gospel Choir darà vita a un emozionante concerto gospel, parte delle celebrazioni per Correggio500.

Il concerto Giovanni Colamedici a Saccacci fa fiorire i giovani.

Un concerto in ricordo di Giovanni Colamedici - 30 presso la Chiesa “San Luigi Gonzaga” di Sassacci frazione di Civita Castellana, si terrà la XVIII edizione del concerto “Giovanni Colamedici”, evento da ... Come scrive ilmessaggero.it