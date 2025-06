Il concerto di Elisa del 27 giugno è andato sold out in 18 minuti

Il concerto di Elisa del 27 giugno 232 ha fatto registrare un vero e proprio boom di vendite, con i biglietti andati esauriti in appena 18 minuti. La cantante, amatissima dal pubblico, porterà le sue note sulle rive di Trieste per un evento che promette di essere memorabile, inaugurando il primo floating... Preparatevi a vivere un'esperienza musicale unica e indimenticabile.

Biglietti esauriti a tempo record – 18 minuti – per il concerto di Elisa in programma il 27 giugno. Dopo l'apertura delle vendite ieri alle 15, i posti disponibili sulla piattaforma Clappit sono finiti in meno di mezz'ora per l'evento, che inaugurerà sulle rive di Trieste il primo floating.

