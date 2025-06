Il Comune stanzia i fondi per riaprire la piscina del Quarticciolo | lavori da oltre 1,8 milioni

la ripresa di un importante polo di benessere e aggregazione per i cittadini del quartiere. Con oltre 18 milioni di euro destinati ai lavori, questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso il rilancio delle strutture sportive pubbliche a Roma, promuovendo salute, sport e socialità in un'ottica di crescita urbana sostenibile. La riapertura della piscina di via Manduria non è solo un'opportunità, ma un segnale di impegno e ripartenza per tutta la comunità.

Il Comune di Roma ha stanziato i fondi per la riapertura della piscina di via Manduria al Quarticciolo. La giunta capitolina, nella seduta dello scorso 10 giugno, ha approvato una variazione di urgenza al Bilancio di previsione 2025-27, inserendo nel Piano investimenti le risorse necessarie per.

