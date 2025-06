Il Comune si è assottigliato | Il posto fisso non attira i giovani

Il panorama lavorativo nel Comune di Cesena si sta profondamente trasformando, con un assottigliamento delle posizioni fisse e una crescente sfida per attrarre i giovani. Ricordando i tempi del passato, quando il Comune vantava quasi duemila dipendenti e garantiva sicurezza e tempo libero, oggi si devono trovare nuove strategie per rimanere competitivi. Come sottolinea l’assessore Castorri, “possiamo affermare che il nostro Comune rimane ancora abbastanza attrattivo...”

Sembrano il Paleolitico i tempi del Comune di Cesena extralarge degli anni ’70 con quasi duemila dipendenti e del posto sicuro ricercato che assicurava anche una buona dotazione di tempo libero. "In linea generale – mette in luce l’assessore al personale del comune di Cesena Christian Castorri – possiamo affermare che il nostro Comune nell’ambito del panorama territoriale locale, è ancora abbastanza attrattivo ancorché vi sia uno scarto tra il numero delle domande e l’effettiva partecipazione ai concorsi. Si assiste tuttavia ad un calo generale di attenzione dei giovani verso il lavoro nel pubblico perché gli stipendi rispetto ad altri enti sono più bassi (ad esempio Agenzia entrate, Regione, Ministeri e Agenzia delle dogane), maggiore inoltre è la differenza economica degli emolumenti rispetto a quelli percepiti con il privato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Comune si è assottigliato: "Il posto fisso non attira i giovani"

In questa notizia si parla di: comune - posto - giovani - assottigliato

Maturità, studiare in una villa con vista lago. È il progetto del Comune di Oggione per offrire agli studenti un posto tranquillo, fresco e adatto alla concentrazione - L'amministrazione comunale di Oggione ha lanciato un'iniziativa innovativa per supportare i giovani negli esami scolastici e universitari.

Il Comune si è assottigliato: Il posto fisso non attira i giovani.

Novità: in Comune c’è posto per nove giovani Pronti a spendere 13 mila in formazione sul campo - 500 euro ad Anci Lombardia per ogni giovane che otterrà il posto da volontario del servizio civile in ... Scrive ilrestodelcarlino.it

In Comune c'è posto per i giovani - L'assessore al Bilancio Monica Leoni nell'ultimo Consiglio comunale, ... Lo riporta corriereadriatico.it