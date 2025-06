Il comune a conoscenza dell' amianto all' ex Cinema Roma ordinanza già emessa

Il Comune si è già attivato sulla questione amianto all’ex Cinema Roma, con un intervento tempestivo che ha preceduto anche la discussione ufficiale in Consiglio comunale. La segnalazione della consigliera Sara Soresi di Fratelli d’Italia ha acceso i riflettori su questa delicata problematica, portando all’emissione dell’ordinanza GJ224. Ora, l’attenzione resta alta su come procedere per garantire sicurezza e tutela ai cittadini, rendendo questa vicenda un esempio di efficacia istituzionale.

«L'intervento del Comune sullo stabile dell'ex Cinema Roma è partito prima che la questione approdasse in Consiglio comunale lunedì scorso, 16 giugno, con la segnalazione da parte del consigliere Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d'Italia, poi confluita in un'interrogazione a risposta scritta».

«Il comune a conoscenza dell'amianto all'ex Cinema Roma, ordinanza già emessa»

