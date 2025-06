Il comitato Vivere il centro storico ha raccolto i rifiuti abbandonati

A dimostrazione di impegno e passione per la nostra storia, i volontari hanno dimostrato che anche le sfide più dure possono essere superate con determinazione. La loro dedizione non solo restituisce bellezza alle Mura, ma rafforza il senso di comunità e cura del nostro patrimonio. Con questa iniziativa, speriamo di ispirare altri a unirsi per custodire e valorizzare il nostro centro storico, perché insieme possiamo fare la differenza.

Puliamo le Mura: un'esperienza faticosa, ma necessaria. Sabato si è svolta l'iniziativa "Puliamo le Mura", organizzata da Vivere il Centro Storico in collaborazione con Legambiente. Una ventina di volontari ha lavorato per tutta la mattina, nonostante il caldo torrido, per ripulire le Mura dai rifiuti abbandonati. Sistema Ambiente ha offerto un'importante collaborazione e gli operatori si sono dimostrati disponibili ed estremamente preziosi. "A essere sinceri, non ci aspettavamo un intervento così impegnativo: abbiamo riempito decine di sacchi con bottiglie, lattine, cartacce, pezzi di nylon, palettine dei gelati, ma soprattutto una quantità impressionante di mozziconi di sigaretta.

