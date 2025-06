Il club ha detto a Man City Star sarebbe stata una buona aggiunta

L’Arsenal punta a rinforzare l’ala sinistra quest’estate, sognando di replicare il colpo Sterling del 2024. Con nomi di alto livello come Rodrygo, Nico Williams e Jamie Gittens in orbita, i Gunners potrebbero sorprendere ancora una volta. La squadra di Arteta è decisa a rafforzarsi e a sorprendere gli avversari, esplorando tutte le opportunità per portare talento e determinazione sotto la North London.

Breaking: Mikel Arteta e Pep Guardiola (foto di Robbie Jay Barratt – AmaGetty Images, Harry LangerDefodi Images tramite Getty Images) L’Arsenal vuole firmare una nuova ala sinistra quest’estate e sono stati collegati a una serie di migliori giocatori in tutta Europa. Ma potevano anche considerare una mossa simile a quella fatta per Raheem Sterling nel 2024. Artisti del calibro di Rodrygo, Nico Williams e Jamie Gittens sono apparsi sul radar dell’Arsenal, ma è tutt’altro che garantito che ognuno di loro possa essere firmato, specialmente con interesse di altri club. Ma nel caso di Jack Grealish, ci sarebbero buone probabilità che fosse fatto un accordo se avessero fatto la loro mossa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Gyokeres Juve, quale sarà il prossimo club dello svedese? Annuncio dell’attaccante, non si è voluto sbilanciare. Ecco cosa ha detto - Viktor Gyokeres, protagonista con lo Sporting CP, ha stregato tutti con 39 gol stagionali. Dopo il trionfo, si è susseguito il gossip sul suo futuro, ma l'attaccante svedese non si è sbilanciato, lasciando aperte tutte le ipotesi.

All'esordio al Mondiale per Club, il suo Auckland City ha perso 10-0 contro il Bayern Monaco ma lui, Conor Tracey, portiere, ha potuto incontrare il suo idolo Manuel Neuer e ha commentato così: " ? #FIFACWC #Calcio #Bayern Vai su X

Bayern Monaco-Auckland City 10-0, pagelle e tabellino: Coman è imprendibile, Olise da star, tris Musiala, in ombra Kane, per Lobo gara da dimenticare; Auckland City, una squadra di dilettanti al Mondiale per club: barbieri e magazzinieri pronti a sfidare Bayern e Boca; Chi vincerà il Mondiale per Club secondo il supercomputer Opta.