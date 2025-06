Il Cinema in piazza Damiano e Fabio D’Innocenzo in dialogo con Alessandro Borghi

Un appuntamento imperdibile nel cuore di Roma: il cinema in piazza Damiano e Fabio D’Innocenzo si trasforma in un palcoscenico di emozioni, con il dialogo tra i registi e l’attore Alessandro Borghi. In una serata magica al Parco della Cervelletta, tra suspense e riflessioni, si prepara il grande evento: la proiezione integrale di Dostoevskij sul maxischermo. Non mancate, perché ogni dettaglio promette di essere un'esperienza indimenticabile.

Giovedì 19 giugno, Damiano e Fabio D’Innocenzo dialogheranno con Alessandro Borghi per una caccia al serial killer nel suggestivo Parco della Cervelletta. Dostoevskij sta arrivando sul maxischermo de Il Cinema in Piazza: alle 21.15 di giovedì, il dialogo precederà la proiezione integrale di. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Il Cinema in piazza, Damiano e Fabio D’Innocenzo in dialogo con Alessandro Borghi

In questa notizia si parla di: cinema - piazza - damiano - fabio

Sotto le stelle del cinema 2025: si riaccende il grande schermo di Piazza Maggiore - Sotto le stelle del cinema 2025 riaccende il grande schermo di Piazza Maggiore. Torna, immancabile, "Sotto le stelle del cinema": il cartellone di proiezioni estive è un appuntamento imprescindibile per bolognesi e turisti.

Premio Speciale – Nastri d’Argento 2025 Damiano e Fabio D’Innocenzo per Dostoevskij Un noir d’autore che lascia il segno, firmato da due tra le voci più potenti del nostro cinema. Un riconoscimento alla visione, al coraggio, alla scrittura. #Nastri2025 #Do Vai su Facebook

Il Cinema in piazza, Damiano e Fabio D’Innocenzo in dialogo con Alessandro Borghi; «Dentro i nostri buchi neri c'è una ricerca sconfinata di dolcezza»; Dostoevskij, le interviste al cast della serie tv dei fratelli D'Innocenzo al Live in Roma. VIDEO.

Il Cinema in piazza, Damiano e Fabio D’Innocenzo in dialogo con Alessandro Borghi - Giovedì 19 giugno, Damiano e Fabio D’Innocenzo dialogheranno con Alessandro Borghi per una caccia al serial killer nel suggestivo Parco della Cervelletta. Come scrive romatoday.it

Cinema in Piazza si fa in quattro, 85 proiezioni in cartellone - Si parte il 1 giugno a San Cosimato con Ghali che, in dialogo con Damiano e Fabio D'Innocenzo, introdurrà la proiezione del film Il sapore ... Si legge su ansa.it