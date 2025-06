Il Ceo di Amazon ai dipendenti | L’IA ridurrà la nostra forza lavoro

In un mondo in rapido cambiamento, le grandi aziende come Amazon si preparano a una rivoluzione digitale che trasformerà il nostro modo di lavorare. Il CEO Andy Jassy ha annunciato ai dipendenti che l’adozione massiccia dell’intelligenza artificiale condurrà a una riduzione della forza lavoro, sottolineando come questa innovazione cambierà profondamente le dinamiche aziendali. Mentre l’intelligenza artificiale apre nuove frontiere, ci troviamo davanti a una sfida cruciale: come adattarsi a questa evoluzione?

I progressi dell’ intelligenza artificiale porteranno, nei prossimi anni, alla riduzione del personale. Lo sostiene Andy Jassy, Ceo di Amazon dal 2021, in una nota ai dipendenti disponibile anche sul sito ufficiale. «L’adozione massiccia dell’IA e degli agenti dovrebbe cambiare il modo in cui svolgiamo il nostro lavoro», ha spiegato l’amministratore delegato, subentrato alla guida dell’azienda al posto di Jeff Bezos. «Avremo bisogno di meno persone per svolgere alcuni compiti di oggi, ma anche di più persone per occuparsi di nuovi impieghi. È difficile sapere dove questo si rifletterà nel tempo, ma nei prossimi anni prevediamo la riduzione della nostra forza lavoro complessiva». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il Ceo di Amazon ai dipendenti: «L’IA ridurrà la nostra forza lavoro»

