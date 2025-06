Il caso Tortora e i tanti assolti troppo tardi

Il caso Tortora segna un’oscura ferita nella storia giudiziaria italiana, un’ingiustizia che ha lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo. Dopo 42 anni, la sua tragica vicenda torna alla ribalta con la nuova serie HBO "Portobello", diretta da Marco Bellocchio e interpretata da Fabrizio Gifuni. Un racconto che, attraverso il talento della narrazione, ci invita a riflettere sulle ingiustizie che ancora troppo spesso vengono sepolte nel silenzio.

Sono passati 42 anni dall'arresto di Enzo Tortora, era il 17 giugno 1983 e l'Italia perse la faccia per un clamoroso orrore - non semplicemente un errore - giudiziario. A quella tragica storia il canale HBO, in arrivo da noi nel 2026, ha deciso di dedicare la sua prima serie tv italiana: Portobello, regia di Marco Bellocchio, protagonista Fabrizio Gifuni. Ieri sono state diffuse le prime immagini e la scelta è inevitabilmente ricaduta su Tortora-Gifuni in manette. Eppure, ha scritto la tesoriera del Partito Radicale Irene Testa su Facebook, pubblicando una foto del vero Tortora, "non voglio ricordarti con le manette ai polsi ma così sereno e sorridente.

