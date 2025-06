Il caso Maddie McCann la bimba scomparsa dalla camera del resort in Portogallo dove dormiva coi fratelli

Il caso Maddie McCann ha sconvolto il mondo: una bambina scomparsa nel cuore di una vacanza idilliaca, lasciando un vuoto incolmabile nelle famiglie e negli occhi di milioni di persone. Dopo 18 anni di mistero e indagini, il suo destino rimane avvolto nell'incertezza. La storia di Maddie ci ricorda quanto possa essere fragile la sicurezza dei nostri cari e quanto il tempo possa trasformare un dramma in un'icona di speranza e ricerca.

Il 3 maggio 2007 la bimba inglese Maddie McCann scompare dal suo letto in un resort del sud del Portogallo, dove si trovava in vacanza con i fratelli e i genitori Kate e Jerry. Maddie sta dormendo nella stessa stanza dei fratellini, mentre i genitori sono a cena a pochi metri di distanza. Da quel momento, nessuno riuscirà più a trovarla. Quella di Madeleine è diventata una delle sparizioni più seguite dai media a livello mondiale. E dopo 18 anni il caso è ancora aperto in tre Paesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: maddie - caso - mccann - bimba

Maddie scomparsa, si cerca nei pozzi in Algarve: «Gli inquirenti indagano perché hanno ricevuto nuove informazioni sul caso» - Nel sud del Portogallo, la ricerca di Maddie McCann riaccende un mistero che coinvolge il mondo intero.

Riaperto il caso di Maddie McCann, nuova svolta dopo 18 anni sulla bimba scomparsa in Portogallo: nuove ispezioni in due pozzi >> https://buff.ly/cmjJSuN Vai su Facebook

La polizia portoghese ha delimitato un sito nei pressi della località turistica di Praia de Luz, nel sud del #Portogallo, in attesa di nuove ricerche nel caso di Maddie #McCann, la bimba britannica scomparsa nel 2007. Vai su X

Il caso Maddie McCann, la bimba scomparsa dalla camera del resort in Portogallo dove dormiva coi fratelli; Maddie McCann, riprendono le ricerche della bimba in Portogallo; Nulla di fatto nelle ricerche di Maddie in Portogallo.

Il caso Maddie McCann, la bimba scomparsa dalla camera del resort in Portogallo dove dormiva coi fratelli - Il 3 maggio 2007 la bimba inglese Maddie McCann scompare dal suo letto in un resort del sud del Portogallo, dove si trovava in vacanza con i fratelli e ... Segnala fanpage.it

Maddie McCann, il sospettato della sparizione della bimba lascerà il carcere in anticipo: anonimo salda le multe che era stato condannato a pagare - l'uomo di 52 anni sospettato di essere il responsabile della scomparsa della bambina inglese Madeleine McCann dalla sua casa di villeggiatura in Portogallo nel 2007 ... Riporta msn.com