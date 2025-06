Il caschetto biondo di Raffaella Carrà? Una mossa geniale ispirata da un quadro rinascimentale

esperto nel valorizzare le icone dello spettacolo, colse l’opportunità di ridefinire il suo stile, ispirandosi a un quadro rinascimentale. Il suo caschetto biondo non è solo un taglio di capelli, ma un vero e proprio simbolo di trasformazione e audacia. Come Raffaella Carrà, anche tu puoi scoprire come un semplice gesto di stile possa raccontare una storia di personalità e rinascita. È così che nasce un’icona, un esempio di stile senza tempo.

Dici Raffaella Carrà e pensi immediatamente al suo taglio di capelli, questo sì davvero iconico. Ebbene, come capita solo alle grandi e ai grandi dello showbiz, dietro a questa scelta estetica si nasconde un percorso ben più profondo e strutturato. La Raffa nazionale, infatti, era castana e riccia. A trasformarla fu l’hair stylist Vergottini che ne intuì la forza e costruì un’immagine distintiva e riconoscibile della showgirl. Vergottini, già responsabile del “Casco d’oro” di Caterina Caselli e dell’acconciatura di Loretta Goggi nello sceneggiato cult, La freccia nera, mise le mani sulla testa di Carrà. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il caschetto biondo di Raffaella Carrà? Una mossa geniale (ispirata da un quadro rinascimentale)

In questa notizia si parla di: raffaella - carrà - caschetto - biondo

