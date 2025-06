Il carcere di Monza è al collasso | sovraffollamento all’80% violenze e pochi agenti La situazione drammatica

Il carcere di Monza, con 232 detenuti, sta vivendo una crisi senza precedenti, tra sovraffollamento, violenze e carenza di agenti. La seduta straordinaria del Consiglio comunale ha acceso i riflettori su una realtà che richiede interventi urgenti e concrete soluzioni. È giunto il momento di affrontare questa emergenza per garantire sicurezza e dignità a tutti. La situazione richiede azione immediata e condivisa.

MONZA – Una situazione drammatica, quella fotografata nell'aula consiliare del Comune di Monza. Per la prima volta nella storia recente della città, il Consiglio comunale ha dedicato una seduta straordinaria alla casa circondariale di via Sanquirico. Una scelta non rituale, ma necessaria: il carcere di Monza è uno dei più affollati e problematici d'Italia. A renderlo evidente sono i numeri, i dati, le testimonianze raccolte in aula e diventate eco di una situazione sempre più insostenibile. La direttrice della struttura, Cosima Buccoliero, ha aperto la seduta con un intervento lucido e grave, con cui ha fatto capire che la situazione è al collasso.