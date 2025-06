Il capo dell'AIEA Rafael Grossi | Nessuna prova che l'Iran si stesse dotando di un'arma nucleare

Rafael Grossi, direttore dell’AIEA, smorza le preoccupazioni sul programma nucleare iraniano, dichiarando: "Nessuna prova di un movimento strutturato verso armi nucleari." Le sue parole offrono un respiro di sollievo nella delicata cornice geopolitica, alimentando il dibattito sulla trasparenza e la diplomazia internazionale. Ma cosa riserva il futuro? Scopriamo insieme gli sviluppi più recenti e le implicazioni di questa posizione ufficiale.

"Non abbiamo osservato prove che indichino un movimento strutturato verso la produzione di armamenti nucleari" da parte dell'Iran. Lo ha chiarito il direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Il livello di attività radioattiva dopo l'attacco di #Israele ai siti #nucleari dell'#Iran è rimasto invariato", assicura Rafael #Grossi. Al Consiglio di Sicurezza #Onu, il direttore dell'#AIEA ha precisato: "Assenza di impatto radiologico esterno su popolazione e ambi

