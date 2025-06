Il cancelliere Merz esce allo scoperto | Ringrazio Israele

In un mondo in rapido cambiamento, le parole di Friedrich Merz sorprendono e stimolano riflessioni profonde. Il cancelliere tedesco ha infatti espressamente ringraziato Israele, sottolineando il ruolo cruciale svolto dal paese nel contesto internazionale. Un gesto che apre a nuove discussioni sulla politica europea e globale, evidenziando come ogni alleanza e azione diplomatica possa influenzare gli equilibri mondiali. La sua dichiarazione segna un momento significativo nel panorama geopolitico odierno.

«Dobbiamo ringraziare Israele. Attualmente sta facendo il lavoro sporco per conto dell’intero Occidente». Il cancelliere tedesco Friedrich Merz intervistato dalla tv pubblica Zdf a margine del G7 in Canada scandisce . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il cancelliere Merz esce allo scoperto: «Ringrazio Israele»

