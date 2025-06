Il Cammino dei Cappuccini | al via un percorso di ascolto per costruire insieme il futuro del turismo lento delle Marche

Il Cammino dei Cappuccini apre un nuovo capitolo con un percorso di ascolto dedicato a plasmare il futuro del turismo lento nelle Marche. Un’occasione unica per coinvolgere comunità , operatori e visitatori in un dialogo autentico e condiviso. Dopo le tappe di Cagli e Fabriano, l’iniziativa prosegue con entusiasmo, rafforzando la volontà di valorizzare il territorio e le sue tradizioni. È solo all’inizio di un viaggio che mira a trasformare le Marche in una meta sostenibile e autentica.

Sabato 14 giugno il arriverà a San Lorenzo di Treia! Nell'ambito delle giornate organizzate per far conoscere il Cammino i Frati Cappuccini parteciperanno, insieme alle guide ufficiali del cammino di Marche Active Tourism, a Vai su Facebook

