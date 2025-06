Il calo di presenze? Non è colpa dei B&B

Il calo di presenze negli hotel non è attribuibile esclusivamente ai B&B, ma a un mutamento più ampio nel panorama turistico. San Benedetto del Tronto, come molte altre località italiane, ha visto crescere esponenzialmente gli affitti brevi, rivoluzionando le dinamiche dell’ospitalità e sollevando importanti domande sul futuro del settore tradizionale. A spingere questa trasformazione sono nuove esigenze di flessibilità e convenienza dei viaggiatori, che stanno ridefinendo il modo di vivere il turismo costiero.

