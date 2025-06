Il cacciatore di streghe al Litta | Così porto in scena il femminile

Un viaggio tra emozioni e risposte intense, dove il femminile si svela in tutta la sua forza e complessità. "Il cacciatore di streghe" al Litta trasforma il palco in un rito collettivo, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza sensoriale unica. Preparati a lasciarti travolgere da musica, parole e atmosfere che sfidano i tuoi sensi e le tue percezioni. Non perdere questa occasione di vivere uno spettacolo che ti cambierà.

Al buio. La musica elettronica che suona forte. Dalle casse. Una voce femminile condivide in versi una vicenda di amore. Tossico. Mentre il pubblico rimane lì in piedi a far quel che gli pare: osservare, irrigidirsi, ballare. Perché Filippo Renda torna ancora una volta dalle parti del rito con " Il cacciatore di streghe ", produzione MTM, da stasera a sabato in Sala Cavallerizza del Litta. Spettacolo immersivo. Sensoriale e collettivo. Con in scena la performer Rebecca Sisti e la dj Sofia Tieri. Filippo, ci racconti della performance. "Dopo Baccanti e Medea, in tanti hanno chiesto uno stimolo ulteriore per entrare nel rituale teatrale.

In questa notizia si parla di: cacciatore - streghe - litta - scena

