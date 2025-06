Il Brasile vuole sfruttare i giacimenti petroliferi al largo della foce del Rio delle Amazzoni

Il Brasile si prepara a sfruttare i ricchi giacimenti petroliferi al largo della foce del Rio delle Amazzoni, un'operazione che ha suscitato forti controversie tra ambientalisti e multinazionali. Il 17 giugno, durante un’asta complicata e contestata, quattro grandi aziende hanno ottenuto i diritti di sfruttamento, aprendo un nuovo capitolo nelle risorse naturali del paese. Leggi come questa decisione potrebbe influenzare il futuro ambientale e energetico del Brasile.

Il 17 giugno il Brasile ha venduto a quattro multinazionali, nel corso di un’asta contestata dagli ambientalisti, i diritti di sfruttamento di alcuni giacimenti petroliferi al largo della foce del Rio delle Amazzoni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il Brasile vuole sfruttare i giacimenti petroliferi al largo della foce del Rio delle Amazzoni

In questa notizia si parla di: brasile - giacimenti - petroliferi - largo

Il Brasile vuole sfruttare i giacimenti petroliferi al largo della foce del Rio delle Amazzoni; GALP: Aumento Produzione Petrolio +40% in Brasile con Giacimento Bacalhau; Ex Controllata ENI.; TotalEnergies aumenta la sua partecipazione nel giacimento offshore di Lapa in Brasile.

Il Brasile vuole sfruttare i giacimenti petroliferi al largo della foce del Rio delle Amazzoni - Il 17 giugno il Brasile ha venduto a quattro multinazionali, nel corso di un’asta contestata dagli ambientalisti, i diritti di sfruttamento di alcuni giacimenti petroliferi al largo della foce del Rio ... Lo riporta internazionale.it

Brasile,aggiudicati 19 blocchi petroliferi nel Bacino amazzonico - Le compagnie petrolifere Petrobras, ExxonMobil, Chevron e Cnpc si sono aggiudicate 19 blocchi per l'esplorazione di petrolio e gas in Brasile, nel bacino di Foz do Amazonas, al largo della foce del Ri ... Riporta ansa.it