Il boom dell’estetica illegale | chi ci protegge dai medici senza camice? La lezione del caso di Bergamo

Negli ultimi tempi, il mercato dell'estetica illegale sta crescendo a ritmo accelerate, mettendo a rischio la salute di chi si affida a sedicenti professionisti senza scrupoli. Il caso di Bergamo, dove una donna trasformava casa sua in uno studio abusivo, mette in luce un problema urgente e crescente. Come possiamo proteggere i cittadini da medici senza camice? La risposta richiede attenzione, regolamentazione e consapevolezza: il nostro benessere non può essere lasciato al caso.

Nel capoluogo lombardo una donna trasformava la sua casa in uno studio abusivo, attirando pazienti via social. Il chirurgo Giovanni Schiavone: “La medicina estetica non è un gioco da salotto, servono sicurezza e professionalità ”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Il boom dell’estetica illegale: chi ci protegge dai medici senza camice? La lezione del caso di Bergamo

